Источник: сборная Аргентины заработала 41 миллион евро призовых по итогам ЧМ-2022

Сборная Аргентины получила 41 миллион евро призовых за победу на чемпионате мира в Катаре, сообщает RMC Sport.

Занявшая второе место в турнире сборная Франции получила 29 миллионов. При этом Федерация футбола Франции 30 процентов от заработанной суммы направит игрокам и персоналу национальной команды. Остальные денежные средства будут инвестированы в развитие любительского футбола в стране.

Отметим, что за победу на ЧМ-2018, который проходил в России, сборная Франции получила 38 миллионов евро призовых.

Общий призовой фонд чемпионата мира в Катаре составил 429 миллионов евро.