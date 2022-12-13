Источник: в Нидерландах не покажут полуфинал ЧМ-2022 Марокко — Франция из-за боязни беспорядков

Четыре крупнейших города Нидерландов — Амстердам, Гаага, Роттердам и Утрехт — отказались от публичного показа матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Марокко, сообщает nu.nl.

Власти городов отказались от общедоступных трансляций матчей из-за возможных беспорядков.

Ранее в Нидерландах после выхода сборной Марокко в плей-офф чемпионата мира были задержаны 20 человек, участвовавших в уличных беспорядках.

С массовыми беспорядками также столкнулась полиция во Франции и Бельгии.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).