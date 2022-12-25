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Сегодня, 13:52

Источник: Зидан — главный претендент на пост тренера сборной Бразилии

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан является главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Федерация футбола Бразилии очень хочет видеть французского специалиста у себя в сборной. На этот пост также рассматриваются также Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, но предпочтение отдается Зидану.

50-летний специалист находится без работы, после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Дидье Дешама и стать главным тренером сборной Франции.

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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