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Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан является главным кандидатом на пост тренера сборной Бразилии, сообщает L'Equipe.
По информации источника, Федерация футбола Бразилии очень хочет видеть французского специалиста у себя в сборной. На этот пост также рассматриваются также Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес, но предпочтение отдается Зидану.
50-летний специалист находится без работы, после того, как покинул «Реал» в 2021 году. Ранее сообщалось, что Зидан может сменить Дидье Дешама и стать главным тренером сборной Франции.