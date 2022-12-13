Источник: Зидан может стать новым главным тренером сборной Бразилии

В Бразилии рассматривают кандидатуру Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной, сообщает Ok Diario.

Изначально Бразильская футбольная конфедерация хотел пригласить на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу, но отказалась от этого варианта по финансовым причинам.

Теперь именно Зидан рассматривается как потенциальная замена Тите, который покинул пост главного тренера сборной Бразилии после ЧМ-2022.

Зидан, который ранее воспринимался как фаворит в борьбе за позицию сменщика Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции, больше не рассматривается руководством Федерации футбола Франции. С национальной командой до Евро-2024 продолжит работу Дешам.

Тите был главным тренером сборной Бразилии в 2016 году. Под руководством 61?летнего тренера команда стала обладателем Кубка Америки?2019.