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Сегодня, 18:35

Капелло и Сакки составили сборные чемпионата-2022 в Катаре

Руслан Минаев

Итальянские тренеры Арриго Сакки и Фабио Капелло составили сборные лучших игроков предстоящего чемпионата мира-2022.

Бывший главный тренер «Милана» Сакки выбрал игровую схему 4-3-1-2 с Месси на позиции «десятки»: Куртуа, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Канселу, Де Брейне, Киммих, Педри, Месси, Мбаппе, Бензема.

Экс-наставник сборной России Капелло решил составить свою команду по схеме 4-3-3: Куртуа, Александер-Арнольд, Маркиньос, Ван Дейк, Дэвис, Де Брейне, Каземиро, Модрич, Мбаппе, Бензема.

Чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Фабио Капелло
Чемпионат мира по футболу
Арриго Сакки
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