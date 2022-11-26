Итальянский журналист: «В Катаре чемпионат мира организован лучше, чем в России»

26 ноября, 14:31
Журналист издания Tuttosport Массимо Франки сравнил чемпионат мира-2018, который проходил в России и мундиаль, который в настоящее время проходит в Катаре.
«Я сейчас нахожусь в Катаре и у меня чересчур много работы. В 2018 году я тоже был на чемпионате мира в России, но в 2022 году мундиаль организован лучше — все удобно. Говоря о сравнении двух последних ЧМ, в Катаре однозначно все лучше, чем в России — начиная от организации и заканчивая футболом, здесь нет никаких проблем», — цитирует «РБ Спорт» Франки.
ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования