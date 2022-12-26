Саморано: «У меня не осталось прилагательных, чтобы охарактеризовать Месси»

Бывший нападающий «Интера» и «Реала» Иван Саморано высказался о нападающем «ПСЖ» Лионелю Месси.

«У меня не осталось прилагательных, которыми можно охарактеризовать Лионеля Месси. По крайней мере, меня больше ничто не удивляет. Лео олицетворяет любовь к футболу, он представляет всех нас на поле и заставляет нас испытывать эмоции в каждый момент... Иногда кажется, что его нет в игре, и он появляется — как будто его нет на поле, а потом он падает с неба. Это нечто великое, и я думаю, что футбол наградил его победой на этом чемпионате мира, которую он абсолютно заслужил. Месси был лучшим игроком в мире в течение 15 лет, и этого нелегко достичь. Я провел много замечательных лет в европейском футболе, но быть лучшим в течение 15 лет очень сложно. Он добился этого, и футбол отнял у него шанс выиграть чемпионат мира. Теперь он это сделал... Сегодня он может сидеть за столом с Пеле, Марадоной и кем угодно, кем он захочет», — приводит слова Саморано Ole.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.