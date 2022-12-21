Изображение Месси могут поместить на аргентинские банкноты в честь победы на ЧМ-2022

Фотографию форварда сборной Аргентины Лионеля Месси могут поместить на аргентинские купюры после победы национальной команды на чемпионате мира в Катаре над Францией, сообщает El Financiero.

По информации источника, представители национального банка Аргентины рассматривают варианты, с помощью которых можно увековечить историческое достижение национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала чемпионом.

Месси отметился дублем в этой встрече (23-я, 108-я минуты).