Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:49

Изображение Месси могут поместить на аргентинские банкноты в честь победы на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Фотографию форварда сборной Аргентины Лионеля Месси могут поместить на аргентинские купюры после победы национальной команды на чемпионате мира в Катаре над Францией, сообщает El Financiero.

По информации источника, представители национального банка Аргентины рассматривают варианты, с помощью которых можно увековечить историческое достижение национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала чемпионом.

Месси отметился дублем в этой встрече (23-я, 108-я минуты).

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны
Овечкин мог обойти легенду на глазах его сыновей. Но пока Хоу все еще второй
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рами — об Аргентине: «Они празднуют победу над Мбаппе больше, чем титул чемпионов мира»