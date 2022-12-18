Барбоза: «Хочу, чтобы Аргентина победила в финале ЧМ. Вся Латинская Америка будет рада!»

Барбоза рассказал, за кого будет болеть в финале чемпионата мира в Катаре

Известный агент Паулу Барбоза рассказал «СЭ», за кого будет болеть в финале чемпионата мира в Катаре. В решающем матче сборная Франции сыграет с Аргентиной.

«Я бы хотел, чтобы победила Аргентина. Франция уже чемпион мира. Для футбола было бы хорошо, если бы был другой чемпион. Вся Латинская Америка будет рада! Хочу увидеть атакующий футбол. Будет приятно, если Мбаппе сегодня покажет, что он будет будущим мирового футбола. Но пока что чемпионат мира показал, что Месси — самый сильный игрок мира», — сказал Барбоза «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнется в 18.00 по московоскому времени.