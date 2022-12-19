Известный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» сравнил футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду после победы Аргентины над Францией в финале чемпионата мира в Катаре (3:3, 4:2 по пенальти).

«Точка была поставлена еще раньше. Даже статистически давно было ясно, что Месси был впереди. Вчера мы в очередной раз увидели, как один игрок сумел изменить курс событий. Он действительно решал игру. Он с первого матча чемпионата мира показал себя как лидер, который возглавляет команду. Никто не выигрывает один, но это была победа Месси. Он блестяще провел весь турнир! В каждую игру Месси внес решающий вклад», — сказал Барбоза «СЭ».

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.