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24 ноября, 21:39

Ринат Билялетдинов оценил шансы Германии и Аргентины на выход в плей-офф ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал сенсации на старте чемпионата мира, выделив поражения сборных Аргентины (от Саудовской Аравии — 1:2) и Германии (от Японии — 1:2).

«Конечно есть сенсации. Хоть Япония и не такая «сдобная булочка», как может показаться, элемент неожиданности присутствует. И в поражении Аргентины, и в поражении Германии. Они все равно остаются в числе фаворитов чемпионата, но теперь им надо показать, что они достойны этого статуса. И больше допускать осечек они не могут.

Матч Германии и Испании теперь будет особенно жарким. Проигравший вылетает, и даже ничья может выбить Германию, хотя какой-то шанс и оставит. Но задача сложная. Что ж, тем интереснее будет смотреть», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Аргентина во втором туре группы С сыграет со сборной Мексики. Германии предстоит во втором туре группы Е встреча с командой Испанией.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/24/19116481.shtml
Ринат Билялетдинов
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Германии по футболу
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