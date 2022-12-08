Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал результаты сборной Испании на чемпионате мира-2022 в Катаре и отставку главного тренера команды Луиса Энрике. В матче 1/8 финала турнира испанцы уступили Марокко (0:0, 0:3 — по пен.) и покинули мировое первенство.

«Это история из классической серии — не оправдал ожиданий. И страны, и руководства, наверное. Поэтому и приняли такое решение. Команда оказалась беззубой. С мячом были хороши, но в футболе главное забить, а этого не получилось в нужный момент. Да, Испания возвела контроль в абсолют и не угрожала воротам Марокко. Луис Энрике пытался создать то, что уже когда-то пробовалось — играть в атаке без нападающих. Получилось так, что без острия, без активных атакующих игроков первой линии игра превратилась просто в контроль мяча, и все. Если говорить коротко, принципы Энрике не сыграли. Нужны игроки, которые хотят и умеют забивать», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Марокко, одолевшая испанцев, встретится с Португалией в матче 1/4 финала мирового первенства 10 декабря, начало — 18.00 мск.