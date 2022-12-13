Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022.

— Понравилось высказывание Валида Реграги, тренера марокканцев: «Мы — Рокки Бальбоа этого турнира. За нас, как и за героя Сталлоне, хочется болеть...»

— Вам тоже?

— Почему нет? В Катаре остались супергиганты, к которым отношу и хорватов, второй раз подряд пробившихся в полуфинал чемпионата мира, и скромную африканскую команду. Она действительно вызывает симпатию. Реграги точное сравнение подобрал. Нынешняя сборная Марокко — это Рокки. Абсолютно голливудский сюжет. Вопрос в том, чем все закончится: «Оскаром» или «Золотым орлом».

— Вы-то к чему склоняетесь?

— Уже не знаю. Маятник реально может качнуться куда угодно. С одной стороны, кажется, что против Мбаппе и Гризманна у африканцев шансов нет. Что им не хватит эмоций. Вновь, как и перед битвой с Португалией, напрашивается фраза про исторический максимум, достигнутый сборной Марокко.

— А с другой стороны?

— Это первая африканская команда, попавшая в полуфинал чемпионата мира. И, судя по ее игре в Катаре, здесь нет никакой сенсации. Хотя еще в субботу я был уверен, что марокканцы уперлись в потолок. Ну все было против них! В соперниках могучая Португалия, которая с Марокко по классу несопоставима и только-только отгрузила крепкой Швейцарии шесть мячей. Плюс выбыли два колосса: Мазрауи и Агерда, а третий, Саисс, в середине второго тайма покинул поле на носилках. И ничего — даже без ключевых защитников прошли Португалию, опять отыграли на ноль! В четвертый раз за пять матчей!

— Фантастика.

— Самое удивительное, что Реграги назначили всего три месяца назад! Отсюда вывод: оказывается, не обязательно тренеру проживать с командой большую жизнь. Достаточно поймать момент — и результат придет. Поражает, как игроки относятся к Реграги. После забитых голов подбегают к нему, обнимают, целуют, шлепают по лысине. Это не панибратство. Он первый среди равных.

— Когда прошли Испанию, его в воздух подбрасывали.

— Да, смотришь на марокканцев и понимаешь: невозможное возможно! На ЧМ-2022 у них все срослось. Великолепный подбор футболистов. Они играют в топовых европейских клубах и уже давно никого не боятся. Общекомандная химия. Феноменальная поддержка болельщиков. В Катаре их очень много. Это все обернулось мощным психологическим зарядом, который и позволил шагнуть в четверку лучших команд планеты.