Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» высказал мнение об игре сборной Англии на ЧМ-2022.

— Месяц назад вы говорили: «Финал Евро-2020 проиграл Саутгейт. Дело не в пенальтистах, которых он выбрал на серию 11-метровых с Италией, а в том, как вел игру. Абсолютно тренерское поражение!» О матче с Францией этого уже не скажешь?

— Отчасти. Мне понравилось, как играла Англия. Смело, ярко, свежо. Особенно во втором тайме. Но! Из участников ЧМ-2022 у Саутгейта была самая сильная скамейка. Он этот фактор почему-то снова не использовал. При счете 1:1 тренер-победитель почувствует, что игра дается и надо ее забирать. А Рэшфорд, забивший в Катаре три мяча, получает пять минут. Грилиш — секунды. Причем в тот момент, когда команда уже висит на волоске.

— Зато Саутгейт решил проблему Мбаппе.

— Да, за 90 минут Килиан лишь пару раз напомнил о себе. Хотя все думали, что оборону англичан разорвет.

— Как удалось его сдержать?

— Оставлять кого-то из защитников против Мбаппе один в один — самоубийство. Поэтому Уокеру на фланге активно помогали Сака и Хендерсон. Ставили Килиану ловушки, здорово друг друга страховали — так и смогли нейтрализовать.

— Но для победы этого не хватило.

— Матч четко показал, в чем разница между лучшей командой мира и той, которая только мечтает ею стать.

— В чем же?

— Уверенность в собственной силе и правоте! Вот что отличает действующих чемпионов мира! Это позволило им выжать максимум из минимума моментов и вырвать победу. Несмотря на то что их главная звезда пребывала в тени.

— Саутгейт, похоже, сохранит пост. Одобряете?

— Все справедливо. На мой взгляд, увольнения он не заслуживает. Достаточно вспомнить, какой сборная Англии была до Саутгейта. Ее ведь в больших турнирах уже воспринимали как посмешище. Команда с миллионом амбиций и понтов, но которая рано или поздно облажается. Даже на ровной дороге найдет яму и провалится. При Саутгейте совершенно другая картина. Полуфинал ЧМ-2018, финал Евро-2020. Хороший футбол в Катаре. А с учетом шикарной обоймы игроков есть надежда, что в ближайшее время Англия наконец возьмет какой-нибудь трофей.