Кафанов: «Тот вратарь, который сегодня попадет в финал, будет претендовать на звание лучшего голкипера турнира»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением о способностях голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича и вратаря команды Аргентины Эмилиано Мартинеса.

«За Ливаковичем я давно наблюдал. Это единственный футболист в сборной Хорватии, который не играет за пределами своей страны. Все остальные выступают в топ-клубах Европы. Раньше было ощущение, что Ливакович не уровень сборной, но этот чемпионат мира показал, что у Хорватии есть вратарь, с которым можно решать большие задачи. Думаю, его кто-то заберет после турнира.

Мартинес — яркий представитель южноамериканской школы, у которого уже есть определенный уровень мастерства. Эмилиано уже на уровне, а Ливакович только поднялся, поэтому они оба достойны. Тот вратарь, который сегодня попадет в финал, будет претендовать на звание лучшего голкипера турнира. Сегодня преимущество у Аргентины, потому что эта сборная сильнее Хорватии, хотя на этом чемпионате мира много сенсаций", — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии в рамках полуфинала ЧМ-2022 пройдет 13 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.