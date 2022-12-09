Кафанов рассказал о тенденциях в игре вратарей, которые проявляются на ЧМ-2022

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, какие тенденции он заметил в игре вратарей на ЧМ-2022 в Катаре.

«В первую очередь сейчас смотрят больше всего на то, как вратарь играет ногами, как начинает атаку. Если обратить внимание на сборную Голландии, у них новое имя — Андрис Нопперт. Это бывший гимнаст. У Андриса высокий рост, играет хорошо ногами, он надежный. Понятное дело, что в первую очередь вратарь должен защищать ворота, но при прочих равных условиях преимущество отдают тому вратарю, который лучше начинает атаку как полевой игрок», — заявил Кафанов Metaratings.ru.

Он отметил, что на ЧМ голкиперы часто становятся полевыми игроками, которые создают численное преимущество при создании атаки. Кафанов подчеркнул, что в России эта тенденция тоже намечается.

«Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов, вратари «Спартака», «Ростова» проповедуют такой стиль игры, потому что у их тренеров такая философия игры», — добавил он.

ЧМ-2022 в Катаре стартовал 20 ноября 2022 года. Финал пройдет 18 декабря.