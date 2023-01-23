Кафанов заявил, что одобряет поведение Мартинеса на поле

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о поведении Эмилиано Мартинеса.

«Сейв Мартинеса на 123-ой минуте — ключевой момент чемпионата мира. Если бы он не спас, французы стали бы чемпионами мира. В этом смысле мне не может не нравиться, как действует аргентинец. В серии пенальти он тоже грамотно сыграл. Подошел, выбил мяч из-под ног Тчуамени. Мы как раз обсуждали во вратарском чате — как голкипер должен действовать при пенальти, чтобы выбить из колеи бьющего. На эту тему уже давно дискутируют, просто Мартинес взбудоражил всех тем, насколько эффективно он это делает. Одобряю ли такие методы? А почему нет? Если он психологически давит на бьющего и тем самым помогает своей команде. Естественно, так и надо делать», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Он также заявил, что никогда нельзя опускаться до оскорблений. По его словам, главная задача — выбить из колеи.

«Можно подойти и сказать: «Я знаю, куда ты бьешь». Или же, например: «Про тебя твои же одноклубники говорят, что ты пенальти бить вообще не умеешь», — такая фраза может сбить концентрацию игрока. А то, что позволяли себе голландцы в матче с Аргентиной — перебор. Надеюсь, мои вратари никогда не дойдут до того, чтобы оскорблять соперника», — добавил Кафанов.

Эмилиано Мартинес на ЧМ-2022 сыграл за сборную Аргентины 7 матчей, в которых пропустил 8 голов и 3 матча отстоял на ноль.