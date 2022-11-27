Кафу отреагировал на травму Неймара на ЧМ-2022

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Бывший игрок сборной Бразилии Кафу считает, что команда не должна зависеть от Неймара, если хочет выиграть ЧМ. Ранее футболист травмировался в первом матче турнира и пропустит следующую встречу.
«Травма Неймара меня не беспокоит. У него есть способность очень быстро восстанавливаться. Уверен, что он поправится как можно скорее. У нас есть игроки, которые могут компенсировать отсутствие Неймара», — цитирует Кафу ESPN.
Завтра, 28 ноября, Бразилия сыграет против Швейцарии во втором туре группового этапа ЧМ-2022. Начало — в 19.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования