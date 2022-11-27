Кафу отреагировал на травму Неймара на ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Бразилии Кафу считает, что команда не должна зависеть от Неймара, если хочет выиграть ЧМ. Ранее футболист травмировался в первом матче турнира и пропустит следующую встречу.

«Травма Неймара меня не беспокоит. У него есть способность очень быстро восстанавливаться. Уверен, что он поправится как можно скорее. У нас есть игроки, которые могут компенсировать отсутствие Неймара», — цитирует Кафу ESPN.