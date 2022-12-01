Калешин считает, что из группы на ЧМ должна была выходить Мексика, а не Польша

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин заявил, что сборная Мексики заслужила выход в плей-офф чемпионата мира-2022 больше, чем Польша.

«Считаю, что поляки провели слабый матч с Аргентиной (0:2). Понятно, что их устраивало минимальное поражение, и они добились итоговой цели. Но качество их игры было слабым. Аргентина выглядела на голову сильнее и заслуженно их переиграла. Думаю, что мексиканцы должны были выходить в плей-офф. Они мне очень понравились: совсем молодой коллектив, много талантливых игроков, отличный тренер», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. Польша и Мексика набрали по 4 очка, однако поляки прошли дальше за счет лучшей разницы мячей (2:2 при 2:3 у Мексики).

Соперником Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2022 будет команда Австралии, а Польши — Франция.