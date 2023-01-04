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Сегодня, 21:44

Каманцев рассказал, что его не удивила работа арбитров на чемпионате мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что футбольные арбитры не допустили грубых ошибок в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира ничем не удивил. Если сравнивать чемпионаты Европы и мира, то они отличаются одним. То, что в силу абсолютно понятных политических причин ФИФА приглашает на этот большой фестиваль представителей всех конфедераций в плане судейства, и это правильно, представлены все сборные и судьи. У них разные уровни понимания, подготовки, поэтому возникают разные трактовки. Я считаю, что это зашито в идеологию турнира — то, что это не самые лучшие команды, а по квотам, так же и в судействе», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Он также заявил, что из-за идеологии турнира возникали разные моменты.

«Какие бы талантливые преподаватели не проводили перед турниром образовательную программу, если вы привыкли к определенному стандарту трактовок в своем национальном чемпионате, переучиться все равно сложно, судьи принимают решение автоматически, за секунды. Поэтому мы видим разность трактовок, видим потенциальные ошибки, наверное, которые имели место. Но это все равно зашито в логику турнира. Честно сказать, ничего такого страшного в финальной части не увидел», — добавил Каманцев.

Чемпионат мира прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2).

Источник: https://tass.ru/sport/16741671
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Павел Каманцев
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