Камавинга: «Бензема был раздосадован тем, что пропустит ЧМ-2022»

22 ноября, 02:38
Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга рассказал о состоянии форварда Карима Бензема.
«Я не видел, как он уходил с тренировки. Он пошел на анализы, но было уже поздно, и мы все легли спать. Услышали новость на следующее утро. Это больно, но наша цель не меняется. У нас очень скоро матч, и если мы не сосредоточимся на нем, нам может быть сложно.
Поздно вечером мы знали, что он не будет играть — но он не мог сказать нам это сам, потому что ушел рано утром. После этого я отправил ему сообщение. Он был раздосадован тем, что пропустит турнир», — приводит слова Камавинга L'Equipe.
У 34-летнего француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, которая не позволит футболисту принять участие в ЧМ-2022.
Сборная Франции в группе D сыграет против сборной Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).
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Основные источники исследования