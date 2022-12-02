Камерун в добавленное время обыграл Бразилию в матче ЧМ-2022

Бразилия уступила Камеруну в матче группового этапа ЧМ-2022 со счетом 0:1.

Автором победного мяча стал нападающий Венсан Абубакар, который забил гол в добавленное ко второму тайму время.

После забитого гола футболист сорвал с себя майку на эмоциях, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй в этой встрече, после чего он был удален.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес вышел в стартовом составе и стал самым возрастным игроком в истории национальной команды на чемпионатах мира. Он появился на поле в возрасте 39 лет и 210 дней.

Бразилия набрала 6 очков и заняла первое место в группе G. В 1/8 финала команде предстоит встретиться с командой Кореи, матч пройдет 5 декабря.

Сборная Камеруна завершила выступления на турнире, набрав в трех матчах 4 очка и оказавшись на третьем месте.