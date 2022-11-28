Камерун — Сербия: команды забили 3 гола по итогам первого тайма

Сборная Сербии ведет в счете в матче против Камеруна в групповом турнире чемпионата мира-2022 — 2:1.

На гол Жана Кастеллетто на 29-й минуте, сербы ответили двумя мячами в добавленное время. Забивали Страхинья Павлович на 45+1-й минуте и Сергей Милинкович-Савич — на 45+3-й минуте.