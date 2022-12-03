Камерун стал первой африканской сборной, обыгравшей Бразилию на чемпионате мира

Сборная Камеруна обыграла команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:0.

Камерун стал первой африканской сборной в истории, обыгравшей Бразилию на чемпионате мира, до этого у африканцев было семь поражений в семи мат

Сборная Бразилии досрочно себе обеспечила выход в плей-офф турнира — команда занимает первое место в группе G с 6 очками.

Камерун с 4 очками и третьей позицией покидает турнир.