Камеры выхватили озадаченное лицо Месси сразу после поражения Саудовской Аравии

Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом матче группового турнира чемпионата мира-2022 — 1:2.

Сразу после матча операторы выхватили озадаченное лицо Лионеля Месси, чей гол в начале встречи не принес аргентинцам очков в матче.

Лионель Месси.

Лионель Месси.

В следующем матче Аргентина сыграет с Мексикой 26 ноября.