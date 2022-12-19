Камоцци назвал игроков, которые могут усилить клубы чемпионата России

Бывший советник экс-директора «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал двоих игроков с ЧМ-2022, которые могли бы усилить клубы РПЛ.

«Было несколько игроков, которые хорошо отыграли чемпионат мира, но не очень известны — защитник «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Билаль Лаидуни и нападающий «Анже» и национальной команды Марокко Аззедин Унахи. Могли бы они укрепить «Зенит» или «Спартак»? Я думаю, что Унахи собирается в премьер-лигу. Да и Лаидуни мог бы стать хорошим вариантом для многих российских клубов, не только для «Зенита» или «Спартака», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

22-летний Унахи провел за сборную Марокко на мировом первенстве семь матчей и не отличился результативными действиями. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллионов евро.

26-летний Лаидуни сыграл за Тунис три матча на ЧМ-2022 и не отметился результативными действиями. Его команда покинула турнир по итогам групповой стадии. Стоимость футболиста на трансферном рынке оценивается в 4 миллиона евро.

ЧМ-2022 завершился 18 декабря. В финале мирового первенства сборная Аргентины выиграла Францию (3:3, 4:2-по пен.) и стала обладателями кубка чемпионов мира третий раз за свою историю.