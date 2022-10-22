Камоцци назвал политическим решение не включать Промеса в заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» решение не включать нападающего «Спартака» Квинси Промеса в расширенный список сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

«Это выглядит как политическое, а не техническое решение. Очень жаль. Но во всем нужно искать плюсы — Промес сможет сосредоточиться только на «Спартаке» и приносить пользу команде», — сказал Камоцци «СЭ».

В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз он получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.

На групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре Нидерланды сыграют со сборными Катара, Эквадора и Сенегала.