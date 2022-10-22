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ЧМ-2022

Сегодня, 12:48

Камоцци назвал политическим решение не включать Промеса в заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал «СЭ» решение не включать нападающего «Спартака» Квинси Промеса в расширенный список сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

«Это выглядит как политическое, а не техническое решение. Очень жаль. Но во всем нужно искать плюсы — Промес сможет сосредоточиться только на «Спартаке» и приносить пользу команде», — сказал Камоцци «СЭ».

В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз он получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.

На групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре Нидерланды сыграют со сборными Катара, Эквадора и Сенегала.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Квинси Промес
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Чемпионат мира по футболу 2022
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