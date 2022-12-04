Канчельскис считает, что сборная Сенегала может обыграть Англию в плей-офф ЧМ-2022

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Англии и Сенегала.

«Сборная Сенегала может пройти сборную Англии — это все-таки плей-офф, на одну игру можно собраться. Будет интересный матч. Думаю, что предпочтительнее будут англичане, я буду болеть за них. Была бы Италия на ЧМ, то поддерживал бы еще и их. Почему игроки «Манчестер Юнайтед» играют за команду лучше, чем за сборную? Не знаю, сборная и клуб играют по-разному. У каждого свое видение и тактика. Может быть, «Манчестер Юнайтед» просто неправильно использует своих игроков, а сборная — правильно. Может быть, сказывается положительное влияние Саутгейта на футболистов, его грамотная работа с игроками», — приводит слова Канчельского Metaratings.ru.

Он также поделился мнением, что сборной Англии все время не хватает пары серьезных дядек, которые построят молодежь. По его словам, на ЧМ-2022 у англичан также нет ветеранов, которые могли бы взбодрить молодых футболистов во время игры.

«Плюс не хватает везения — на крупных турнирах без удачи никуда. Сборная Англии все время где-то рядом с трофеем, но победить не получается», — добавил Канчельскис.

Сборная Англии встретится с Сенегалом в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре 4 декабря. Начало — в 22:00 по мск.