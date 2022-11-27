Месси: «Определенно есть радость после победы»

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после завершения матча ЧМ-2022 против команды Мексики (2:0).
«Это был очень трудный матч, потому что у Мексики отличный тренер, и это сильная команда, которая владеет мячом. В первом тайме мы играли так, как будто должны были играть с большой интенсивностью. Во втором мы успокоились и начали играть нормально, стали контролировать мяч.
Определенно есть радость после победы. Мы должны были победить.
Травма? Я не знаю, почему так много всего было сказано, правда в том, что все было нормально. Я нормально тренировался», — приводит слова Месси Ole.
После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).
В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.
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