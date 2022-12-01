Месси: «Обидно, что не смог забить с пенальти, но команда стала сильнее после допущенной мною ошибки»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча группового этапа ЧМ-2022 с Польшей (2:0).

В первом тайме лидер сборной Аргентины не смог реализовать пенальти: его удар отбил голкипер Войцев Щенсны.

«Обидно, что не смог забить с пенальти, но команда стала сильнее после допущенной мною ошибки. Мы знали, что, как только забьем первый гол, это изменит ход матча.

Понимаем, что матч с Австралией в 1/8 финала будет очень сложным. Мы должны подготовиться к нему наилучшим образом и со всемй серьезностью. Сейчас начинается новый этап чемпионата мира, и я надеюсь, что мы сможем продолжить добиваться успеха», — приводит слова Месси Ole.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Австралии пройдет в субботу, 3 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).