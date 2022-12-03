Капитан сборной Камеруна был удален в конце матча с Бразилией. Он получил вторую желтую карточку за то, что сорвал с себя мойку после забитого гола

Капитан сборной Камеруна Венсан Абубакар забил гол в компенсированное ко второму тайму матча ЧМ-2022 против Бразилии. Он вывел свою команду вперед — 1:0. После этого Абубакар снял с себя майку, празднуя гол. Судья, согласно правилам, показал ему за это желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче. Он был удален с поля. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре