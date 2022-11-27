Капитан сборной Канады доигрывал матч с Хорватией на ЧМ-2022 с тампоном в носу

Футболист сборной Канады Атиба Хатчинсон получил повреждение в матче группового этапа ЧМ-2022 против Хорватии.

У него пошла кровь из носа и врачи оказали ему первую медицинскую помощь.

Футболист так торопился вернуться в игру, что, чтобы остановить кровотечение, ему вставили тампон в ноздрю. В таком виде он и продолжил игру.