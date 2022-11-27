Капитан сборной США Адамс заявил, что команда должна быть готова к давлению от Ирана в предстоящем матче ЧМ-2022

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Полузащитник и капитан сборной США Тайлер Адамс поделился мнением о предстоящем матче чемпионата мира-2022 против Ирана.
«Мы победим или вылетим с чемпионата мира. Мы должны понимать, какую напряженность вызовет Иран. Нам следует быть готовы к этому, если хотим получить шанс продвинуться вперед», цитирует Адамса Fox Sports.
Матч между командами состоится 29 ноября на стадионе «Аль Тумама». Начало — в 22.00 по московскому времени. После двух туров группового этапа сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Команда США расположилась на 3-й позиции, набрав на одно очко меньше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования