Капитан сборной США Адамс заявил, что команда должна быть готова к давлению от Ирана в предстоящем матче ЧМ-2022

Полузащитник и капитан сборной США Тайлер Адамс поделился мнением о предстоящем матче чемпионата мира-2022 против Ирана.

«Мы победим или вылетим с чемпионата мира. Мы должны понимать, какую напряженность вызовет Иран. Нам следует быть готовы к этому, если хотим получить шанс продвинуться вперед», цитирует Адамса Fox Sports.

Матч между командами состоится 29 ноября на стадионе «Аль Тумама». Начало — в 22.00 по московскому времени. После двух туров группового этапа сборная Ирана занимает 2-е место в группе В (3 очка). Команда США расположилась на 3-й позиции, набрав на одно очко меньше.