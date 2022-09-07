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7 сентября, 17:21

Карлуш Кейруш во второй раз в карьере возглавил сборную Ирана

Иван Торопцев
Корреспондент

Федерация футбола Ирана объявила о возвращении Карлуша Кейруша на пост главного тренера национальной команды.

69-летний португалец сменил Драгана Скочича, который работал с иранской командой с февраля 2020 года.

Кейруш возглавил сборную Ирана во второй раз в карьере — до этого он работал с этой командой с апреля 2011 года по январь 2019 года. Иранцам предстоит выступить на ЧМ-2022 в Катаре. Команда попала в группу B вместе с Англией, США и Уэльсом.

Сегодня, 7 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил о том, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Ирана в ноябре. Точная дата и время встречи будут объявлены позднее.

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