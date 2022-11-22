Каррагер о добавленном времени в матчах ЧМ-2022: «Слишком много тратится впустую»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал большое количество добавленного времени в матчах ЧМ-2022.

«Наслаждаюсь количеством времени, которое добавляют официальные лица на ЧМ в Катаре. Слишком много времени тратится впустую», — написал Каррагер в Twitter.

В матче между Англией и Ираном главный арбитр встречи добавил в общей сложности 24 минуты.