Каррагер о добавленном времени в матчах ЧМ-2022: «Слишком много тратится впустую»

22 ноября, 01:18
Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал большое количество добавленного времени в матчах ЧМ-2022.
«Наслаждаюсь количеством времени, которое добавляют официальные лица на ЧМ в Катаре. Слишком много времени тратится впустую», — написал Каррагер в Twitter.
В матче между Англией и Ираном главный арбитр встречи добавил в общей сложности 24 минуты.
Методология
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Основные источники исследования