Каррагер: «Эта сборная Англии лучше «золотого поколения»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что нынеший состав национальной команды лучше, чем тот, в котором он выступал.

«Эта сборная Англии добилась гораздо большего, нежели любая другая, в которую вызывался я. Когда мы говорим о «золотом поколении», мы думаем о них как о группе индивидуально сильных игроков, но футбол — это командная игра, и там нам никогда не удавалось стать отличной командой. Мы были отличной группой отдельных игроков, которые на клубном уровне проявляли себя гораздо лучше, нежели на международном уровне. Многим же из нынешних парней удается перенести свою клубную форму из премьер-лиги на международный уровень. Если нас называли «золотым поколением», то эта команда заслуживает называться похожим образом», — заявил бывший защитник в эфире Sky Sports.

«Золотое поколение», в котором выступал Каррагер, обладала такими игроками как Рио Фердинанд, Джон Терри, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, но ничего не добилось на международном уровне.

При Гарете Саутгейте англичане достигли полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020, поэтому бывший защитник ставит нынешнюю сборную выше.

Каррагер выступал за национальную сборную Англии с 1999 по 2010 год.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и закончится 18 декабря. В своем первом матче группового этапа ЧМ-2022 сборная «трех львов» выиграла Иран (6:2). Следующая встреча англичан на мировом первенстве состоится сегодня, 25 ноября, в 22.00 по московскому времени. Команда встретится со сборной США.