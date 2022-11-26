Каррера: «На данный момент Аргентина, Германия и Нидерланды разочаровали меня на ЧМ-2022»

26 ноября, 15:25
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» назвал главные разочарования первого тура группового турнира чемпионата мира в Катаре.
«На данный момент Аргентина, Германия и Нидерланды разочаровали меня на этом чемпионате мира... А вот Япония и Саудовская Аравия — стали настоящими открытиями, сюрпризами!» — сказал Каррера «СЭ».
В первом матче ЧМ-2022 сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2), Германия на старте проиграла Японии (1:2). Нидерланды после победы над Сенегалом (2:0) сыграли вничью с Эквадором (1:1).
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