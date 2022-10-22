Каррера назвал позором отсутствие Промеса в составе сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я не понимаю, почему Промес не попал состав сборной Нидерландов на чемпионат мира! Это же позор! Промес — великолепно играет сейчас», — сказал Каррера «СЭ».

В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз он получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.

На групповом этапе ЧМ-2022 Нидерланды сыграют со сборными Катара, Эквадора и Сенегала.