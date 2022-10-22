Каррера заявил, что ему стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Промеса в заявку на ЧМ-2022

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал непопадание нападающего московской команды Квинси Промеса в расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение сборной Нидерландов не включать его в заявку на ЧМ-2022», — приводит слова Карреры «Чемпионат».
В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз он получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.
На групповом этапе ЧМ-2022 Нидерланды сыграют со сборными Катара, Эквадора и Сенегала.
Ранее стал известен расширенный состав сборной Нидерландов на чемпионат мира-2022 в Катаре.
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