Катар может досрочно лишиться шансов на плей-офф после второго тура. Расклады ЧМ-2022

Сегодня, 18:06
Сенегал обыграл Катар (3:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. После этого матча положение команд в группе А выглядит так:
Нидерланды — 3 очка (1 матч), мячи — 2-0
Эквадор — 3 (1), 2-0
Сенегал — 3 (2) — 3-3
Катар — 0 (2) — 1-5
Сегодня также сыграют Нидерланды — Эквадор, в последнем туре 29 ноября — Нидерланды — Катар и Эквадор — Сенегал.
Шансы хозяев выйти в плей-офф минимальны. Если сегодня Нидерланды обыграют Эквадор или матч закончится вничью, Катар досрочно лишится шансов пройти в 1/8 финала. Единственный шанс азиатской сборной — поражение голландцев.
В последнем туре Катару будет необходимо обыграть Нидерланды, надеяться на поражение Сенегала от Эквадора, да еще и закончить группу с лучшей разностью мячей, чем две других сборных с 3 очками. Такой расклад выглядит малореалистичным.
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