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Сегодня, 18:06

Катар может досрочно лишиться шансов на плей-офф после второго тура. Расклады ЧМ-2022

Отдел футбола «СЭ»
Футболисты сборной Катара в матче с Сенегалом.
Фото Global Look Press
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Сенегал обыграл Катар (3:1) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира. После этого матча положение команд в группе А выглядит так:

Нидерланды — 3 очка (1 матч), мячи — 2-0

Эквадор — 3 (1), 2-0

Сенегал — 3 (2) — 3-3

Катар — 0 (2) — 1-5

Сегодня также сыграют Нидерланды — Эквадор, в последнем туре 29 ноября — Нидерланды — Катар и Эквадор — Сенегал.

Шансы хозяев выйти в плей-офф минимальны. Если сегодня Нидерланды обыграют Эквадор или матч закончится вничью, Катар досрочно лишится шансов пройти в 1/8 финала. Единственный шанс азиатской сборной — поражение голландцев.

В последнем туре Катару будет необходимо обыграть Нидерланды, надеяться на поражение Сенегала от Эквадора, да еще и закончить группу с лучшей разностью мячей, чем две других сборных с 3 очками. Такой расклад выглядит малореалистичным.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
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