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Сегодня, 17:59

Сенегал нанес Катару второе поражение на ЧМ-2022

Фото Global Look Press
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25 ноября в Дохе сборная Сенегала одержала победу над Катаром (3:1) в матче группы А чемпионата мира-2022 по футболу.

За Сенегал голы забили Булай Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. У катарцев отличился Мохаммед Мунтари. Для сборной Катара этот забитый мяч стал первым в истории на чемпионате мира.

Сенегал с 3 очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы группы А. Катар — четвертый с 0 баллов.

29 ноября в 3-м туре группового турнира ЧМ-2022 Катар сыграет с Нидерландами, а Сенегал проведет встречу с Эквадором. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Катар
1:3
Сенегал
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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