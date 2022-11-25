Сенегал нанес Катару второе поражение на ЧМ-2022

25 ноября в Дохе сборная Сенегала одержала победу над Катаром (3:1) в матче группы А чемпионата мира-2022 по футболу.

За Сенегал голы забили Булай Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. У катарцев отличился Мохаммед Мунтари. Для сборной Катара этот забитый мяч стал первым в истории на чемпионате мира.

Сенегал с 3 очками поднялся на третью строчку турнирной таблицы группы А. Катар — четвертый с 0 баллов.

29 ноября в 3-м туре группового турнира ЧМ-2022 Катар сыграет с Нидерландами, а Сенегал проведет встречу с Эквадором. Оба матча начнутся в 18.00 по московскому времени.