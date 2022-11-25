Катар стал второй страной-хозяйкой ЧМ, которая не смогла выйти в плей-офф

25 ноября, 21:37
Сборная Катара не смогла выйти в плей-офф домашнего ЧМ-2022.
Катарцы стали вторыми хозяевами в истории чемпионатов мира, которые не смогли преодолеть групповую стадию. Первой такой командой была сборная ЮАР в 2010 году.
Катар проиграл оба матча на ЧМ-2022. Команда уступила Эквадору (0:2) и Сенегалу (1:3). В последнем, 3-м туре групповой стадии хозяева турнира сыграют против Нидерландов. Матч пройдет 29 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени.
ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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