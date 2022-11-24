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24 ноября, 19:49

Катарская полиция предотвратила давку среди болельщиков у стадиона в Дохе

Иван Шитик
Корреспондент
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Полиция Катара предотвратила давку около стадиона среди болельщиков сборной Ганы, пытавшихся получить бесплатные билеты на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Португалии, сообщает ТАСС.

Встреча проходит 24 ноября на арене «Стадион-974» в Дохе.

Перед входом на стадион представители Футбольной ассоциации Ганы раздавали бесплатные билеты, выкупленные для болельщиков.

Перед стадионом возникла давка. После вмешательства полиции люди выстроились в организованные очереди.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://tass.ru/sport/16422167
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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