Катарская полиция предотвратила давку среди болельщиков у стадиона в Дохе

Полиция Катара предотвратила давку около стадиона среди болельщиков сборной Ганы, пытавшихся получить бесплатные билеты на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира с командой Португалии, сообщает ТАСС.

Встреча проходит 24 ноября на арене «Стадион-974» в Дохе.

Перед входом на стадион представители Футбольной ассоциации Ганы раздавали бесплатные билеты, выкупленные для болельщиков.

Перед стадионом возникла давка. После вмешательства полиции люди выстроились в организованные очереди.