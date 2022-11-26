Катарский полицейский рассказал, как болельщики пытаются пронести алкоголь на стадионы ЧМ-2022 в Катаре

Катарский полицейский рассказал, что болельщики пытаются проносить алкоголь на стадионы чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Попытки [пронести алкоголь] бывают практически на каждой игре. Болельщики пытаются использовать фляжки-тайники: в биноклях, зарядках для телефонов, в музыкальных инструментах. Также переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. Но мы работаем внимательно», — цитирует ТАСС сотрудника стадиона «Эль-Байт».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете продажи алкогольного пива на стадионах во время ЧМ-2022 года в Катаре. Отмечалось, что это было требование королевской семьи.