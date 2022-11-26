Катарский полицейский рассказал, как болельщики пытаются пронести алкоголь на стадионы ЧМ-2022 в Катаре

26 ноября, 16:10
Катарский полицейский рассказал, что болельщики пытаются проносить алкоголь на стадионы чемпионата мира-2022 в Катаре.
«Попытки [пронести алкоголь] бывают практически на каждой игре. Болельщики пытаются использовать фляжки-тайники: в биноклях, зарядках для телефонов, в музыкальных инструментах. Также переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. Но мы работаем внимательно», — цитирует ТАСС сотрудника стадиона «Эль-Байт».
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете продажи алкогольного пива на стадионах во время ЧМ-2022 года в Катаре. Отмечалось, что это было требование королевской семьи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования