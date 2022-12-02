«Не забудьте ваши флаги». Катарский журналист пошутил над вылетом сборной Германии с ЧМ-2022

Катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби пошутил над вылетом сборной Германии с ЧМ-2022.

Он опубликовал у себя в Twitter фото, на котором футболисты немецкой команды закрыли рты перед матчем 1-го тура групповой стадии против Японии (1:2). Игроки сделали это в знак протеста против запрета со стороны ФИФА на использование капитанских повязок OneLove и символики в поддержку ЛГБТ на турнире в Катаре.

«Не забудьте свои флаги», — написал Аль-Кааби.

Пост катарского журналиста Мохаммеда Аль-Кааби. Фото Соцсети

Сборная Германии заняла третье место в группе E с 4 очками в 3 матчах. Испанцы, которые набрали такое же количество очков, опередили немцев по разности забитых и пропущенных голов, стали вторыми в таблице и прошли в 1/8 финала.