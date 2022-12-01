Кавазашвили: «Если бы вместо Польши на ЧМ играла Россия, у нашей команды была бы возможность выйти в плей-офф»

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Если бы вместо Польши на чемпионате мира в Катаре играла Россия, я думаю, у нашей команды была бы возможность выйти в плей-офф.

Возможно. Но изначально, если брать по силе команд, то естественно французы сильнее Польши. Я бы не ставил на Польшу. Конечно, до серии пенальти французы не допустят — они выиграют в основное время. У них мощная команда», — цитирует Кавазашвили «Спорт День за Днем».

Польша после поражения в матче третьего тура группового турнира ЧМ-2022 с Аргентиной (0:2) со второго места вышла в плей-офф мундиаля.