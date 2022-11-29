Денис Казанский: «Де Брейне прав. Бельгийцы слишком старые»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» назвал лучшую фразу 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Признание полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне: «У нас нет шансов на победу в ЧМ-2022, мы слишком старые». Он прав. Матч с Марокко это подтвердил.

— У Бельгии действительно в бой идут одни старики. И все-таки не ожидал, что они на марокканцах споткнутся.

— А я накануне ЧМ-2022 говорил вам в интервью, что не верю в сборную Бельгии. Она уже с ярмарки едет. Потому что последние несколько лет вообще не меняется. И это не стабильность — стагнация!

— Грустно.

— Пик сборной был четыре года назад — в России. Возможно, у Роберто Мартинеса оставались иллюзии, что команда сложена идеально. Но в итоге Бельгия с чемпионата мира уплывает. Да, теоретически еще не все потеряно — достаточно обыграть в последнем туре Хорватию. Но такой расклад мне кажется маловероятным.

После двух туров групповой стадии ЧМ-2022 бельгийцы занимают третье место в группе F с 3 очками. В последнем, третьем туре Бельгия сыграет против лидирующей с 4 очками Хорватии. Матч состоится 1 декабря и начнется в 18.00 (мск).