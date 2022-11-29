Казанский о сборной Англии: «Смотришь и поражаешься — как при таком количестве искрящих исполнителей можно играть на 0:0?»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» оценил выступление сборных Англии и Польши на чемпионате мира-2022 в Катаре.

— Из тех, кто лидирует в своих группах, сборная Польши — самая унылая?

— Англия недалеко от нее ушла. Смотришь и поражаешься — как при таком количестве умных, искрящих исполнителей можно по доброй воле играть на 0:0? Где атака? Откуда у Гарета Саутгейта тяга к крайне острожному, скучному футболу? Почему на скамейке прописались Фоден и Трент? Но это с одной стороны.

— А с другой?

— Как раз с Саутгейтом и его суровым прагматизмом Англия добралась до полуфинала ЧМ-2018, потом и до финала Евро. А если в Катаре все повторится? Главный критерий — результат!

— С Ираном-то в первом туре отожгли.

— Иран подкосила ранняя замена из-за травмы основного вратаря Бейранванда. Его сменщик Хоссейни, мягко говоря, не выручил. Вот англичане и покуражились. Зато в матче с США была выдающаяся скука!

— Меня под такой футбол едва не сморило. А вас?

— Мне больше повезло. Был в это время в Петербурге, обсуждал с коллегами-телевизионщиками работы в конкурсе «ТЭФИ-Регион». Футбол на телефоне включил без звука. Периодически посматривал на экран, но быстро убедился, что ничего интересного там не происходит.

— Теперь о поляках.

— При Паулу Соузе они играли иначе. Казалось, и на ЧМ-2022 будет что-то любопытное. В атаке Левандовски с Пентеком, под ними Крыховяк, рядом Зелиньски, Шиманьски... Но Соуза ушел, назначили Михневича. А он ставит простой футбол. На первом плане не ажурные комбинации — результат. Так что нынешняя Польша довольно предсказуема — во всех смыслах.

Сборная Англии лидирует в группе B с 4 очками в 2 матчах. В последнем туре англичане сыграют против Уэльса. Встреча состоится сегодня, 29 ноября и начнется в 22.00 (мск).