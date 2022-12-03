Денис Казанский: «Франция и Англия пройдут в четвертьфинал, выиграв с одинаковым счетом — 2:0»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на второй игровой день матчей 1/8 финала ЧМ-2022.

— Франция — Польша.

— 2:0. Если французы в порядке, то поляки на групповой стадии произвели тягостное впечатление. Для меня вообще загадка, как с такой игрой им удалось просочиться в плей-офф. Абсолютная безыдейность! Возьмем матч с Аргентиной. Вот как собирались ее обыгрывать? Вся тактика сводилась к забросам на Левандовски, который впереди был в полном одиночестве...

— Англия — Сенегал.

— 2:0. Не сомневаюсь, англичан ждет тяжелый матч. Но во втором тайме им все-таки удастся сломить сопротивление Сенегала. У них целая россыпь звезд, длинная скамейка. А у африканцев из-за перебора желтых карточек пропустит встречу опытнейший центральный полузащитник Гейе. Колоссальная потеря!

Франция сыграет с Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022 в воскресенье, 4 декабря. Начало — в 18.00 (мск). Англия встретится с Сенегалом в этот же день, матч начнется в 22.00 (мск).