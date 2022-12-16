Казанский верит в победу Аргентины в матче с Францией в финале ЧМ-2022

Известный комментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

— Ваш прогноз на матч Аргентина — Франция.

— 3:1. Повторюсь — мне импонирует работа Скалони. От этого в прогнозе и отталкиваюсь. Думаю, он придумает какой-то хитроумный план — и остановит Францию. У Дидье Дешама команда надежная, прагматичная. Но понятная. Ее можно обыграть тренерским конспектом. Плюс у Аргентины есть Месси, который сейчас в потрясающей форме.

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.